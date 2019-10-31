ВИДЕО: "Закрой язык, Слава". Тренеры "Флоры" и "Пайде" чуть не подрались

Начало конфликту было положено на 76-й минуте, когда вратарь пайдесцев Майт Тоом снес в свой штрафной флорасца Эрика Соргу. "Флора" к тому времени была впереди со счетом 2:1. Главный судья матча Юри Фришер назначил пенальти в ворота хозяев поля и показал вратарю желтую карточку.

Решение судьи удивило Хенна: "Какая желтая?" Когда Заховайко возразил коллеге, Хенн моментально отреагировал: "Закрой язык, Слава. Это красная карточка".

Словесная перепалка между тренерами продолжилась и по окончании матча, который завершился победой "Флоры" со счетом 3:1 (0:1). Когда футболисты обменивались рукопожатиями, Заховайко в центре поля оттолкнул арбитра и взял за грудки Хенна. Выяснение отношений физическим способом удалось предотвратить с помощью подоспевших игроков обеих команд.