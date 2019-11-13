13.11.2019, 21:15

ВИДЕО: За толчок тренера футболист оштрафован на 25 000 евро


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David Abraham (paremal) Freiburgi lootsi tõukamas.
David Abraham (paremal) Freiburgi lootsi tõukamas.Foto: Jan Huebner/Blatterspiel , imago images/Jan Huebner

Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован на 7 недель, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В минувшие выходные в поединке чемпионата Германии Абрахам спровоцировал потасовку на поле, сбив тренера "Фрайбурга" Кристиана Штрайха.

За грубый фол аргентинский футболист также оштрафован на 25 000 евро.

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