13.11.2019, 21:15
ВИДЕО: За толчок тренера футболист оштрафован на 25 000 евро
Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован на 7 недель, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам дисквалифицирован на 7 недель, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
В минувшие выходные в поединке чемпионата Германии Абрахам спровоцировал потасовку на поле, сбив тренера "Фрайбурга" Кристиана Штрайха.
За грубый фол аргентинский футболист также оштрафован на 25 000 евро.
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