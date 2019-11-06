ВИДЕО: "Ювентус", "Бавария" и ПСЖ пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпион Германии "Бавария" победила дома греческий "Олимпиакос" - 2:0 (0:0). Хозяева поля имели огромное преимущество, но лишь в середине второго тайма сумели взломать оборону соперника. Футболисты "Баварии" выиграли все четыре проведенных матча и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ворота на замке

Стопроцентный результат имеет и французский ПСЖ, обыгравший дома бельгийский "Брюгге" - 1:0 (1:0). Парижане - единственная команда в Лиге чемпионов, не пропустившая еще ни одного мяча в свои ворота.

В этой же группе испанский "Реал" разгромил на своем поле турецкий "Галатасарай" - 6:0 (4:0). Хет-трик оформил 18-летний бразилец Родриго. Самый титулованный клуб Европы закрепился на втором месте. В следующем туре "Реал" будет принимать дома ПСЖ.

"Локомотив" потерпел обидное поражение

В плей-офф пробился и итальянский "Ювентус", одолевший в Москве "Локомотив" - 2:1 (1:1). Хозяева поля потерпели обидное поражение, пропустив мяч на последних секундах поединка.

"Ювентус" набрал 10 очков. За ним расположились испанский "Атлетико" (7), "Локомотив" (3) и германский "Байер" (3). В следующем туре железнодорожники будут принимать дома "Байер".

Лига чемпионов

Группа А

ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 1:0

Реал (Испания) - Галатасарай (Турция) 6:0

Группа В

Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция) 2:0

Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия) 0:4