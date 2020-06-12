12.06.2020, 05:30

ВИДЕО: Ювелирное исполнение! Месси гениально закрутил мяч в ворота

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Lionel Messi
Lionel MessiFoto: Miguel Ruiz, AP

Лидер чемпионата Испании по футболу "Барселона" и ее капитан Лионель Месси готовятся к рестарту национального первенства.

На последней тренировке Месси продемонстрировал идеальную технику. После передачи партнера Лео из-за пределов штрафной в касание запустил мяч по идеальной дуге в ворота.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Ее преимущество перед "Реалом" составляет лишь 2 очка. В первом матче после коронавирусной паузы "Барса" сыграет в гостях 13 июня с "Мальоркой".

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