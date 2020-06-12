ВИДЕО: Ювелирное исполнение! Месси гениально закрутил мяч в ворота

На последней тренировке Месси продемонстрировал идеальную технику. После передачи партнера Лео из-за пределов штрафной в касание запустил мяч по идеальной дуге в ворота.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании. Ее преимущество перед "Реалом" составляет лишь 2 очка. В первом матче после коронавирусной паузы "Барса" сыграет в гостях 13 июня с "Мальоркой".