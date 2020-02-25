ВИДЕО: Юргенс забивает в Италии, но за сборную Эстонии он не сыграет

В конце мая - начале июня на футбольных аренах Эстонии пройдет финальный турнир юношеского чемпионата Европы (U-17). Президент ЭФС Айвар Похлак заявил, что нападающий итальянской "Ромы" Оливер Юргенс за сборную Эстонии на этом турнире не сыграет.
Нынешний сезон Юргенс начинал в молодежной академии "Вероны", но в январе на результативного игрока обратила внимание "Рома" и он перебрался в Рим - стипендиальное соглашение со столичным клубом у него подписано на полгода.
Сборная Эстонии готовится к домашнему чемпионату Европы. Практически в каждом месяце до начала чемпионата Европы у нее запланированы сборы и контрольные матчи. Юргенс хочет получить в "Роме" профессиональный договор, поэтому частые отлучки ему сейчас совсем некстати. С другой стороны, тренерский штаб юношеской сборной Эстонии хочет видеть игрока перед своими глазами на сборах.
У каждого в этой истории своя правда. Интересы молодого футболиста и его родителей на данный момент разошлись с интересами юношеской сборной Эстонии. Поэтому президент ЭФС в интервью порталу Soccernet заблаговременно расставил все точки в этой истории:
"Цель Оливера - заработать в "Роме" профессиональный договор и он хочет в этом процессе участвовать на 100 процентов. Это хорошая возможность. Для достижения такой цели стоит стараться.
Участие Оливера в финальном турнире чемпионата Европы невозможно. Мы надеемся, что у него сложится все хорошо и в будущем он смог бы оказать помощь эстонскому футболу".
Тем временем дела у Оливера в Италии идут, кажется, неплохо. В последнем туре юношеского чемпионата Италии "Рома" (U-17) победила в минувшие выходные "Перуджу" - 3:2. Эстонский легионер оформил дубль.
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