ВИДЕО: Юргенс забивает в Италии, но за сборную Эстонии он не сыграет

Нынешний сезон Юргенс начинал в молодежной академии "Вероны", но в январе на результативного игрока обратила внимание "Рома" и он перебрался в Рим - стипендиальное соглашение со столичным клубом у него подписано на полгода.

Сборная Эстонии готовится к домашнему чемпионату Европы. Практически в каждом месяце до начала чемпионата Европы у нее запланированы сборы и контрольные матчи. Юргенс хочет получить в "Роме" профессиональный договор, поэтому частые отлучки ему сейчас совсем некстати. С другой стороны, тренерский штаб юношеской сборной Эстонии хочет видеть игрока перед своими глазами на сборах.

У каждого в этой истории своя правда. Интересы молодого футболиста и его родителей на данный момент разошлись с интересами юношеской сборной Эстонии. Поэтому президент ЭФС в интервью порталу Soccernet заблаговременно расставил все точки в этой истории:

"Цель Оливера - заработать в "Роме" профессиональный договор и он хочет в этом процессе участвовать на 100 процентов. Это хорошая возможность. Для достижения такой цели стоит стараться.

Участие Оливера в финальном турнире чемпионата Европы невозможно. Мы надеемся, что у него сложится все хорошо и в будущем он смог бы оказать помощь эстонскому футболу".

Тем временем дела у Оливера в Италии идут, кажется, неплохо. В последнем туре юношеского чемпионата Италии "Рома" (U-17) победила в минувшие выходные "Перуджу" - 3:2. Эстонский легионер оформил дубль.