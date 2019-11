ВИДЕО: Выбирай самый красивый гол чемпионата Эстонии по футболу

На победу в этом конкурсе претендуют 9 игроков, представляющих 6 клубов "Премиум-лиги":

A) Николай Машичев vs Маарду

B) Евгений Будник vs Транс

C) Каймар Сааг vs Флора

D) Даниил Шевяков vs Левадия

E) Артур Ульянов vs Тулевик

F) Патрик Веэлма vs Транс

G) Игорь Субботин vs Калев

H) Хенри Ярвелайд vs Тулевик

I) Сандер Пури vs Флора

J) Хенри Ярвелайд vs Курессааре

Голосование проводится на портале Soccernet. Имя автора самого красивого гола будет названо 15 декабря на торжественном закрытии футбольного сезона.