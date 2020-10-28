ВИДЕО: Вратарь сборной Эстонии удален в Англии на 7-й минуте

18-летний вратарь сборной Эстонии по футболу Карл-Якоб Хейн был удален с поля в поединке молодежного первенства Англии. Голкипер лондонского "Арсенала" (U-23) увидел красную карточку перед собой уже на 7-й минуте матча.
Выездной поединок с "Манчестер Сити" начался для "Арсенала" очень удачно. Гости открыли счет в дебюте встречи на 6-й минуте.
"Арсенал" приехал на матч без запасного вратаря Манчестерцы начали с центра поля и тут же организовали атаку, которую грубым фолом за пределами штрафной площади прервал выскочивший из ворот Хейн. Арбитр раздумывать не стал и моментально показал эстонскому легионеру красную карточку.
Уроженец Пыльва Хейн, сыгравший в сентябре-октябре 4 матча за сборную Эстонии, поставил "Арсенал" в очень трудное положение, поскольку в заявке лондонского клуба не оказалось запасного голкипера. Вратарский свитер в срочном порядке вынужден был примерить защитник.
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