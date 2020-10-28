ВИДЕО: Вратарь сборной Эстонии удален в Англии на 7-й минуте

Выездной поединок с "Манчестер Сити" начался для "Арсенала" очень удачно. Гости открыли счет в дебюте встречи на 6-й минуте.

"Арсенал" приехал на матч без запасного вратаря

Манчестерцы начали с центра поля и тут же организовали атаку, которую грубым фолом за пределами штрафной площади прервал выскочивший из ворот Хейн. Арбитр раздумывать не стал и моментально показал эстонскому легионеру красную карточку.

Уроженец Пыльва Хейн, сыгравший в сентябре-октябре 4 матча за сборную Эстонии, поставил "Арсенал" в очень трудное положение, поскольку в заявке лондонского клуба не оказалось запасного голкипера. Вратарский свитер в срочном порядке вынужден был примерить защитник.

Манчестерцы реализовали большинство

Получив численный перевес, "Манчестер Сити" спокойно реализовал преимущество и одержал победу - 4:1 (1:1).

В молодежном первенстве Англии сыграно 6 туров - "Арсенал" занимает пока последнее 13-е место, набрав 2 очка.

Популярный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего эстонского вратаря в 450 000 евро.