ВИДЕО: Вратарь отреагировала на 12 пропущенных мячей отборным матом

Понять эмоциональное поведение Сандаловой легко. Француженки нанесли в этом матче 58 ударов по ее воротам, 24 из которых пришлись в створ.

28-летняя Сандалова не знала, что за воротами установлены шумовые микрофоны. Через несколько дней после матча в социальных сетях появилась нарезка ее сочных высказываний.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику.