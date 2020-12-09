ВИДЕО: Вратарь отреагировала на 12 пропущенных мячей отборным матом

Вратарь женской сборной Казахстана по футболу Ирина Сандалова очень эмоционально отреагировала на 12 пропущенных мячей в поединке отборочного цикла чемпионата Европы с Францией. Каждый гол она комментировала отборным матом на русском языке.
Понять эмоциональное поведение Сандаловой легко. Француженки нанесли в этом матче 58 ударов по ее воротам, 24 из которых пришлись в створ.
28-летняя Сандалова не знала, что за воротами установлены шумовые микрофоны. Через несколько дней после матча в социальных сетях появилась нарезка ее сочных высказываний.
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