09.12.2020, 16:35

ВИДЕО: Вратарь отреагировала на 12 пропущенных мячей отборным матом


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Jalgpall.
Jalgpall.Foto: LHV

Вратарь женской сборной Казахстана по футболу Ирина Сандалова очень эмоционально отреагировала на 12 пропущенных мячей в поединке отборочного цикла чемпионата Европы с Францией. Каждый гол она комментировала отборным матом на русском языке.

Понять эмоциональное поведение Сандаловой легко. Француженки нанесли в этом матче 58 ударов по ее воротам, 24 из которых пришлись в створ.

28-летняя Сандалова не знала, что за воротами установлены шумовые микрофоны. Через несколько дней после матча в социальных сетях появилась нарезка ее сочных высказываний.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику.

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