21.01.2020, 00:55

ВИДЕО: Вратарь отбил 2 пенальти подряд, а его удалили с поля


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Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
JalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

Любопытный эпизод произошел в поединке третьего по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу. На последней минуте футболисты "Велимешеспора" трижды пробивали пенальти, но ни разу не смогли поразить ворота соперника.

На 90-й минуте вратарь "Ушакспора" Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили - голкипер снова потащил мяч. Однако судья вновь усмотрел нарушение правил и удалил вратаря с поля.

Вратарский свитер пришлось надеть защитнику. Он встал на ленточку и отразил третий пенальти.

"Ушакспор" выиграл домашний поединок у "Велимешеспорта" со счетом 2:0.

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