ВИДЕО: Вратарь отбил 2 пенальти подряд, а его удалили с поля

Любопытный эпизод произошел в поединке третьего по силе дивизиона чемпионата Турции по футболу. На последней минуте футболисты "Велимешеспора" трижды пробивали пенальти, но ни разу не смогли поразить ворота соперника.
На 90-й минуте вратарь "Ушакспора" Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили - голкипер снова потащил мяч. Однако судья вновь усмотрел нарушение правил и удалил вратаря с поля.
Вратарский свитер пришлось надеть защитнику. Он встал на ленточку и отразил третий пенальти.
"Ушакспор" выиграл домашний поединок у "Велимешеспорта" со счетом 2:0.
From the Turkish 3rd division.
The referee demands Velimese re-takes the penalty twice because the keeper was off his line.
Each time the keeper received a booking & was therefore sent off.
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