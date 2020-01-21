ВИДЕО: Вратарь отбил 2 пенальти подряд, а его удалили с поля

На 90-й минуте вратарь "Ушакспора" Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили - голкипер снова потащил мяч. Однако судья вновь усмотрел нарушение правил и удалил вратаря с поля.

Вратарский свитер пришлось надеть защитнику. Он встал на ленточку и отразил третий пенальти.

"Ушакспор" выиграл домашний поединок у "Велимешеспорта" со счетом 2:0.

From the Turkish 3rd division.



The referee demands Velimese re-takes the penalty twice because the keeper was off his line.



Each time the keeper received a booking & was therefore sent off.



In steps Usakspor’s right back who saves the 3rd pen. 🇹🇷🤯 pic.twitter.com/qe9e7LBzgx — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 20, 2020