ВИДЕО: Впечатляющая серия пенальти в Лиге Европы - 24 удара!
Невероятным упорством отличался поединок заключительного раунда квалификации Лиги Европы "Риу Аве" (Португалия) - "Милан" (Италия). Для определения победителя футболистам пришлось пробить 24 пенальти.
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