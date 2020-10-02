ВИДЕО: Впечатляющая серия пенальти в Лиге Европы - 24 удара!

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительные полчаса соперники еще раз обменялись забитыми мячами — 2:2.

Для определения победителя пришлось назначить серию пенальти, которая получилась очень затяжной. Футболисты нанесли по 12 ударов. "Милан" выиграл серию со счетом 9:8 и пробился в групповой турнир Лиги Европы.

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