ВИДЕО: Вот это гол! Невероятный выстрел с 40 метров

Футболист "Олесунна" пытался перехватить в районе центрального круга неточный пас соперника и со всей силы пробил по мячу. Выстрел получился очень удачный - мяч залетел за шиворот голкиперу "Мольде". Счет сравнялся - 1:1.

Несмотря на случайно пропущеннй мяч, чемпион Норвегии не расстроился. Еще до перерыва чемпион Норвегии вышел вперед, а во втором тайме Мольде упрочил свое преимущество - 4:1.