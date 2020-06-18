18.06.2020, 21:30

ВИДЕО: Вот это гол! Невероятный выстрел с 40 метров


EST
Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
JalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

В первом туре чемпионата Норвегии по футболу случайным ударом был забит невероятный гол.

Футболист "Олесунна" пытался перехватить в районе центрального круга неточный пас соперника и со всей силы пробил по мячу. Выстрел получился очень удачный - мяч залетел за шиворот голкиперу "Мольде". Счет сравнялся - 1:1.

Несмотря на случайно пропущеннй мяч, чемпион Норвегии не расстроился. Еще до перерыва чемпион Норвегии вышел вперед, а во втором тайме Мольде упрочил свое преимущество - 4:1.

Читайте также: