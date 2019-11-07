07.11.2019, 22:05

ВИДЕО: Великолепный гол "Краснодара" в Лиге Европы


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Krasnodar vs Trabzonspor
Krasnodar vs TrabzonsporFoto: SERGEY PIVOVAROV, REUTERS

В четвертом туре групповой стадии Лиги Европы футболисты "Краснодара" победили дома турецкий "Трабзонспор" - 3:1 (2:0). Дубль в первом тайме оформил португалец Мануэл Фернандеш. Особенно красив был его второй мяч, забитый пяткой.

Российский клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф. "Краснодар" набрал 6 очков. Столько же баллов у испанского "Гетафе", который проиграл в гостях швейцарскому "Базелю" (10) - 1:2 (1:1).

В предпоследнем туре группового этапа "Краснодар" будет принимать дома "Базель".