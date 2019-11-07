ВИДЕО: Великолепный гол "Краснодара" в Лиге Европы

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Krasnodar vs Trabzonspor Foto: SERGEY PIVOVAROV, REUTERS

В четвертом туре групповой стадии Лиги Европы футболисты "Краснодара" победили дома турецкий "Трабзонспор" - 3:1 (2:0). Дубль в первом тайме оформил португалец Мануэл Фернандеш. Особенно красив был его второй мяч, забитый пяткой.