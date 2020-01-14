ВИДЕО: Валерий Карпин показал блогу "Красава" Нарву и свой дом. Главное из выпуска

Долетел Евгений Савин до Таллинна. Потом сразу заказал такси до Нарвы, но один водитель Bolt был на электромашине, поэтому отказал. Савин заказал другую.

Аэропорт

Валерий Карпин встретил гостя на Петровской площади Нарвы. Когда они ехали по городу, Савин сказал: Георгич, в какой ты жопе живешь, я думал, что я вырос в деревне. На что уроженец Нарвы ему ответил: о чем ты говоришь, это центр Европы. Сейчас у футболистов и тренеров из России — отпуск. До этого Карпин был в Мексике, но Новый год всегда празднует с мамой в Нарве.

Нарва

Савин спросил, звали ли его в "Зенит" из Питера, который в 130 киллометрах от Нарвы, Карпин ответил, что в школе звали, но мама не отпустила. Также он сказал, что любит быстро ездить на автомобиле, но в Эстонии — это невозможно.

Первая точка — поле на улице Партизани, 2, на котором в детстве играл Карпин. "Здесь с тех пор практически ничего не изменилось, только сетку повесили. Жил я тоже здесь рядом" .