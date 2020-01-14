ВИДЕО: Валерий Карпин показал блогу "Красава" Нарву и свой дом. Главное из выпуска

Самый популярный футбольный блогер России Евгений Савин приехал в гости к тренеру "Ростова", уроженцу Нарвы Валерию Карпину. RusDelfi посмотрел выпуск и выделил главное.
Долетел Евгений Савин до Таллинна. Потом сразу заказал такси до Нарвы, но один водитель Bolt был на электромашине, поэтому отказал. Савин заказал другую.
Валерий Карпин встретил гостя на Петровской площади Нарвы. Когда они ехали по городу, Савин сказал: Георгич, в какой ты жопе живешь, я думал, что я вырос в деревне. На что уроженец Нарвы ему ответил: о чем ты говоришь, это центр Европы. Сейчас у футболистов и тренеров из России — отпуск. До этого Карпин был в Мексике, но Новый год всегда празднует с мамой в Нарве.
Савин спросил, звали ли его в "Зенит" из Питера, который в 130 киллометрах от Нарвы, Карпин ответил, что в школе звали, но мама не отпустила. Также он сказал, что любит быстро ездить на автомобиле, но в Эстонии — это невозможно.
Первая точка — поле на улице Партизани, 2, на котором в детстве играл Карпин. "Здесь с тех пор практически ничего не изменилось, только сетку повесили. Жил я тоже здесь рядом" .
"Шанс, что я вернусь в Нарву — 100%. Через сколько — не знаю. Когда захочу на пенсию, то я приеду сюда", — обнадежил он. Затем они прогулялись вдоль реки Нарова по променаду и посмотрели на замки. Бывший игрок "Спартака" рассказал, что когда играл в Таллинне, всегда по приезде в Нарву покупал маме и бабушке цветы. А один раз забыл их в поезде. "Пришлось догонять, запрыгивать в вагон и забирать цветы".
Одно из ключевых событий выпуска — хоккей на льду. Карпин в молодости играл за сборную Эстонии по хоккею. "В СССР было так: летом играешь в футбол, зимой в хоккей". На льду ХК "Нарва" Савин поспорил с Карпины, кто больше закинет шайб.
"Георгич, ты точно не знаешь эстонский язык?, — спросил Савин у Карпина, тот ответил, что нет, "откуда?". Потом они поиграли в эстонского футбольного крокодила — загадывают слово, а жена Карпина Дарья объясняет на эстонском его значение, другой должен отгадать. Проигравший идет плавать в Балтийское море.
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