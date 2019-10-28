28.10.2019, 11:44

ВИДЕО: В Японии футболисты забили дважды за полторы минуты. И оба раза — со своей половины поля!


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: В Японии футболисты забили дважды за полторы минуты. И оба раза — со своей половины поля!
Фото: Scanpix

В матче второго дивизиона Японии команда ”Монтедио Ямагата” разгромила ”Эхиме”, забив два гола ударами со своей половины поля.

Чудачеству позволил случиться голкипер соперников, постоянно далеко выбегая из ворот:

Общий счет матча — 3:0.

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