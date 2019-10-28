28.10.2019, 11:44
ВИДЕО: В Японии футболисты забили дважды за полторы минуты. И оба раза — со своей половины поля!
В матче второго дивизиона Японии команда ”Монтедио Ямагата” разгромила ”Эхиме”, забив два гола ударами со своей половины поля.
В матче второго дивизиона Японии команда ”Монтедио Ямагата” разгромила ”Эхиме”, забив два гола ударами со своей половины поля.
Чудачеству позволил случиться голкипер соперников, постоянно далеко выбегая из ворот:
В Японии голкипер почувствовал себя Нойером и выбегал к центральному кругу
Его наказали дважды за полторы минуты 🤯 pic.twitter.com/HhVoa0W8ji
— Sports.ru (@sportsru) 27 октября 2019 г.
Общий счет матча — 3:0.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто
Названы четыре правила зарядки смартфона
В деле о трупах в Британии появился Крым