ВИДЕО: В ворота "Манчестер Сити" встал в Лиге чемпионов полевой игрок

Любопытный эпизод произошел в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами итальянской "Аталанты" и английского "Манчестер Сити". В концовке матча в ворота британского клуба встал защитник Кайл Уокер.
В стартовом составе "Манчестер Сити" вышел вратарь Эдерсон. Однако в перерыве бразильца пришлось заменить из-за повреждения на чилийца Клаудио Браво. На 81-й минуте белорусский арбитр Алексей Кульбаков удалил голкипера "Манчестер Сити" за грубый фол.
Поскольку других вратарей на скамейке гостей больше не было, вратарский свитер пришлось надеть вышедшему на замену Уокеру. В оставшееся время защитник успел проявить себя, справившись со штрафным ударом украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского.
Поединок "Аталанта" - "Манчестер Сити" завершился вничью - 1:1. Английский клуб уверенно лидирует в групповом турнире - 10 очков. Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо", сыгравшие в параллельном матче вничью 3:3, набрали по 5 очков.
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление
Тело в туалете: подробности жуткой смерти срочника
Названа причина убийства 8 солдат сослуживцем в Забайкалье
Ее песни обожал весь Союз: умерла известная актриса и певица