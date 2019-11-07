ВИДЕО: В ворота "Манчестер Сити" встал полевой игрок

В стартовом составе "Манчестер Сити" вышел вратарь Эдерсон. Однако в перерыве бразильца пришлось заменить из-за повреждения на чилийца Клаудио Браво. На 81-й минуте белорусский арбитр Алексей Кульбаков удалил голкипера "Манчестер Сити" за грубый фол.

Поскольку других вратарей на скамейке гостей больше не было, вратарский свитер пришлось надеть вышедшему на замену Уокеру. В оставшееся время защитник успел проявить себя, справившись со штрафным ударом украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского.

Поединок "Аталанта" - "Манчестер Сити" завершился вничью - 1:1. Английский клуб уверенно лидирует в групповом турнире - 10 очков. Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо", сыгравшие в параллельном матче вничью 3:3, набрали по 5 очков.