ВИДЕО: В России грандиозная драка на футбольном поле

Драка началась после финального свистка.

По словам пресс-атташе ”Легиона” Марата Пирмагомедова, которого цитирует Sports.ru, стычку спровоцировали хозяева, оскорблявшие махачкалинских футболистов: ”Кто-то из игроков ”Волгаря” задел словесно, и молодые ребята не смогли сдержаться. Там было какое-то обидное слово, адресованное не лично нашему игроку, а в адрес матери. Инцидент неприятный, не извиниться было неправильно со стороны игроков ”Волгаря”.

Это была то ли провокация, то ли слово, сказанное на эмоциях. Данный инцидент будет рассматриваться завтра. Возможно, наш клуб накажут, мы этого опасаемся”.

Главный тренер ”Волгаря” Виталий Панов считает, что провокация действительно была, но со стороны футболистов ”Легиона”: ”Мы знали, что будут провокации. Знали, что надо быть сдержаннее и не реагировать на это, но когда на спортсмена нападают сразу три человека и начинают бить его со спины — это очень некрасиво”.

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