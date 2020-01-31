ВИДЕО: В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса

"Произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. Площадь обрушения - до 28 000 квадратных метров", - сообщает "Фонтанка".

Спортивно-концертный комплекс на проспекте Юрия Гагарина был открыт к Олимпиаде-1980. Он считался одним из крупнейших сооружений подобного рода в Европе - на его трибунах могли разместиться 25 000 человек.

На искусственном газоне СКК футболисты "Зенита" в 1984 году впервые выиграли чемпионат СССР. Эта арена хорошо знакома футболистам юношеской и молодежной сборных Эстонии - на ней проводились Мемориал Валентина Гранаткина и Кубок Содружества.

В 2023 году в Петербурге запланировано проведение чемпионата мира по хоккею. Городские власти решили демонтировать СКК "Петербургский", чтобы построить на его месте новую арену.