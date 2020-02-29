ВИДЕО: В крови и без сознания. Массовые драки фанатов в Москве

Одна из драк произошла на станции метро "Маяковская". Другое столкновение началось в троллейбусе и продолжилось на улице. По информации российских СМИ, несколько мужчин получили травмы - у них зафиксированы кровоподтеки и потеря сознания.

Московское дерби доставляет много хлопот полиции

"Спартак" выиграл московское дерби у "Динамо" со счетом 2:0 (1:0) и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

Столкновение фанатов двух популярных клубов в ближайшие дни может повториться, поскольку хоккеисты "Спартака" и "Динамо" сыграют между собой, как минимум, четыре матча в 1/8 финала Кубка Гагарина.

"Зенит" сыграл вничью

Лидер первенства России петербургский "Зенит" сыграл дома вничью с "Локомотивом" - 0:0.

Чеченский "Ахмат" притормозил в Грозном "Ростов" - 1:1 (0:1). В стартовом составе хозяев поля вышел экс-футболист "Левадии" Евгений Харин.

"Зенит" продолжает уверенно дидировать в чемпионате России - 46 очков. "Ростов", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" набрали по 35 очков.