ВИДЕО: В крови и без сознания. Массовые драки фанатов "Спартака" и "Динамо" в Москве

Одна из драк произошла на станции метро "Маяковская". Другое столкновение началось в троллейбусе и продолжилось на улице. Есть пострадавшие - несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте работают медики и полиция.

"Спартак" выиграл московское дерби у "Динамо" со счетом 2:0 (1:0) и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

Столкновение фанатов двух популярных клубов в ближайшие дни может повториться, поскольку хоккеисты "Спартака" и "Динамо" сыграют между собой, как минимум, четыре матча в 1/8 финала Кубка Гагарина.