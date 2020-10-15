ВИДЕО | В Бразилии голкипер одним ударом нокаутировал двух соперников
В матче бразильской Серии А между "Палмейрасом" и "Коритибой" случился курьезный эпизод с участием голкипера первой команды и двумя соперниками, пишет "Обозреватель".
В матче бразильской Серии А между "Палмейрасом" и "Коритибой" случился курьезный эпизод с участием голкипера первой команды и двумя соперниками, пишет "Обозреватель".
В матче бразильской Серии А между "Палмейрасом" и "Коритибой" случился курьезный эпизод с участием голкипера первой команды и двумя соперниками.
На 24-й минуте матча гости забили второй гол в матче, сделав счет 0:2. Это разозлило вратаря Вевертона, который сильным ударом выбил мяч в поле. Игровой снаряд попал в голову двум футболистам "Коритибы", отправив их в глухой нокаут. Отметим, что голкипер не удостоился даже желтой карточки, поскольку судья посчитал его действия непреднамеренными.
Поединок закончился победой гостей со счетом 3:1, что позволило им покинуть зону вылета и подняться на 16-е место в таблице после 16 туров. Что касается "Палмейраса", то команда упустила шанс выйти на шестую позицию, которая дает право на участие в квалификации Кубка Либертадорес.
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