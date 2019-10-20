ВИДЕО: В Берлине сгорел поезд с футбольными фанатами

Об инциденте в своем Twitter проинформировала городская пожарная служба. Возгорание произошло на станции ”Белвю” в центре столицы Германии около 21.00 по таллиннскому времени.





По информации источника, пожар начался в поезде, который перевозил болельщиков футбольного клуба ”Фрайбург”. Всего в транспортном средстве находилось 700 человек, из которых пострадали трое.

Причина пожара пока остается неизвестной.