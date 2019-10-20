ВИДЕО: В Берлине сгорел поезд с футбольными фанатами

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает DW.
Об инциденте в своем Twitter проинформировала городская пожарная служба. Возгорание произошло на станции ”Белвю” в центре столицы Германии около 21.00 по таллиннскому времени.
#Berlin #Tiergarten — Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
По информации источника, пожар начался в поезде, который перевозил болельщиков футбольного клуба ”Фрайбург”. Всего в транспортном средстве находилось 700 человек, из которых пострадали трое.
Причина пожара пока остается неизвестной.
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