ВИДЕО: Ужасный ляп вратаря - голкипер забил мяч в свои ворота

В самом начале второго тайма 30-летний вратарь получил передачу от партнера. Пытаясь выбить мяч в поле, голкипер неудачно срезал его в собственные ворота и сравнял счет в матче. В социальных сетях ошибку вратяря назвали автоголом века.

Впрочем, все для "Байера" в этом поединке завершилось удачно. Гости вырвали победу в концовке встречи - 2:1 (1:0).



Самый крупный счет тура был зафиксирован в Берлине, где "Герта" проиграла дортмундской "Боруссии " - 2:5 (1:0). Четыре мяча у победителей забил молодой норвежец Эрлинг Холанд.

Дортмундцы вплотную приблизились к "Баварии", которая потеряла очки на своем поле в поединке с "Вердером" - 1:1 (0:1).