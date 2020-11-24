ВИДЕО: Ужасный ляп вратаря - голкипер забил мяч в свои ворота
Голкипер леверкузенского "Байера" и сборной Финляндии по по футболу Лукаш Градецки допустил кошмарную ошибку в чемпионате Бундеслиги.
Голкипер леверкузенского "Байера" и сборной Финляндии по по футболу Лукаш Градецки допустил кошмарную ошибку в чемпионате Бундеслиги.
В самом начале второго тайма 30-летний вратарь получил передачу от партнера. Пытаясь выбить мяч в поле, голкипер неудачно срезал его в собственные ворота и сравнял счет в матче. В социальных сетях ошибку вратяря назвали автоголом века.
Впрочем, все для "Байера" в этом поединке завершилось удачно. Гости вырвали победу в концовке встречи - 2:1 (1:0).
Самый крупный счет тура был зафиксирован в Берлине, где "Герта" проиграла дортмундской "Боруссии " - 2:5 (1:0). Четыре мяча у победителей забил молодой норвежец Эрлинг Холанд.
Дортмундцы вплотную приблизились к "Баварии", которая потеряла очки на своем поле в поединке с "Вердером" - 1:1 (0:1).
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