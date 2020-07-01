ВИДЕО: Уроженец Маарду забил красивый мяч в чемпионате России

В нынешнем сезоне Харин отличился во второй раз. Ранее он поразил ворота "Оренбурга". Помимо забитого мяча, 25-летний футболист также заработал восьмую желтую карточку в сезоне. По этой причине Харин пропустит из-за дисквалификации следующий поединок с ЦСКА, который накануне обыграл в московском дерби "Спартак" - 2:0 (1:0).

Лидер первенства "Зенит" победил в Нижнем Новгороде "Тамбов" - 2:1 (1:0). Питерцы вырвали победу в добавленное арбитром время - отличился аргентинец Эмилиано Ригони. Две результативные передачи в этом матче сделал Артем Дзюба. "Зенит" опережает ближайшего преследователя в чемпионате России на 11 очков.

Важный поединок за третью путевку в Лигу чемпионов был сыгран в Ростове, где подопечные Валерия Карпина принимали "Краснодар". В этом матче команды обменялись забитыми мячами - 1:1 (0:1). Ростовчане остались на четвертом месте.