ВИДЕО: Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020

Без поражений выступает в отборочном турнире чемпионата Европы сборная Украины. В очередном туре подопечные Андрея Шевченко победили в Вильнюсе Литву - 3:0 (2:0).
Украина набрала 13 очков и имеет отличные шансы завоевать путевку на Евро-2020 уже в следующем матче. Ближайший преследователь действующий чемпион Европы Португалия набрала лишь 5 очков в трех матчах.
Самый неожиданный результат дня был зафиксирован в Приштине, где Косово победило Чехию - 2:1 (1:1). Косовары занимают второе место в турнирной таблице - 8 очков. Их опережает только Англия (9), разгромившая дома Болгарию - 4:0 (1:0). В составе хозяев поля трижды отличился Харри Кейн.
Интересная ситуация сложилась в Н-группе. Три команды Франция, Турция и Исландия набрали по 12 очков. Напомним, что право выступления на Евро-2020 получат две лучшие команды из каждой группы.
Группа А
Косово - Чехия 1:1
Англия - Болгария 4:0
Группа В
Литва - Украина 0:3
Сербия - Португалия 2:4
Группа Н
Исландия - Молдавия 3:0
Франция - Албания 4:1
Турция - Андорра 1:0
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