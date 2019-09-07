ВИДЕО: Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020

Украина набрала 13 очков и имеет отличные шансы завоевать путевку на Евро-2020 уже в следующем матче. Ближайший преследователь действующий чемпион Европы Португалия набрала лишь 5 очков в трех матчах.

Самый неожиданный результат дня был зафиксирован в Приштине, где Косово победило Чехию - 2:1 (1:1). Косовары занимают второе место в турнирной таблице - 8 очков. Их опережает только Англия (9), разгромившая дома Болгарию - 4:0 (1:0). В составе хозяев поля трижды отличился Харри Кейн.

Интересная ситуация сложилась в Н-группе. Три команды Франция, Турция и Исландия набрали по 12 очков. Напомним, что право выступления на Евро-2020 получат две лучшие команды из каждой группы.

Группа А

Косово - Чехия 1:1

Англия - Болгария 4:0

Группа В

Литва - Украина 0:3

Сербия - Португалия 2:4

Группа Н

Исландия - Молдавия 3:0

Франция - Албания 4:1

Турция - Андорра 1:0