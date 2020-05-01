ВИДЕО: Убегая от полицейской погони в России, BMW футболиста "Калью" угодил в ДТП

В результате аварии (она произошла вечером 29 апреля) красный BMW премиум-класса раскурочен. Повреждены еще два автомобиля. За рулем элитного BMW находился 20-летний Алан Хаконов, которому Натхо одолжил на время иномарку. За последние месяцы нарушитель 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

У BMW поддельные номера

В ходе первоначального расследования выяснилась одна интересная деталь: на BMW установлены "левые номера". Официально они числятся за автомобилем Mercedes, владелец которого утверждает, что он неоднократно жаловался в ГИБДД на "машину-двойник" из-за постоянно приходящих штрафов. Естественно, возникает вопрос: кто установил "левые номера" — сам Натхо или его дружок?

Всего на молодого любителя быстрой езды Хаконова (раньше он играл в футбол за майкопскую "Дружбу") было составлено 7 административных протоколов, сообщают "Кубанские новости":

- за управление авто, на котором установлены устройства для подачи специальных звуковых и световых сигналов — грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройств;

- за тонировку автомобиля — грозит штраф в размере 500 рублей;

- за подделку автомобильных номеров — грозит лишение прав от шести месяцев до одного года;

- за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора — грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев;

- за движение по встречке на дороге с односторонним движением — грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до шести месяцев;

- за нарушение режима самоизоляции — грозит штраф до 30 тыс. рублей;

- за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке авто — грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Кто такой Амир Натхо?

Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" подписал контракт с российским полузащитником в феврале. Срок соглашения — три года.

В биографии уроженца Майкопа значится испанская "Барселона". В день своего 18-летия Натхо подписал в 2014 году трехлетний контракт с дублем каталонского клуба, но уже через год он покинул Испанию.