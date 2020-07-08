ВИДЕО: У "Флоры" первое поражение, "Транс" одержал первую победу

Флорасцы не слишком хорошо выглядели несколько дней назад в финале Кубка Эстонии. В Вильянди они создали немало моментов, но подвела реализация. К тому же отлично сыграл голкипер "Тулевика" Карл-Ромет Нымм.

"Левадия" прервала неудачную серию

Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма. Вскоре, правда, лучший снайпер чемпионата Эстонии Рауно Саппинен с пенальти сравнял счет. В самом начале второго тайма Кристьян Каськ оформил дубль и принес "Тулевику" победу.

Несмотря на первое поражение в сезоне, "Флора" сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице - 28 очков. Второе место занимает ныммеский "Калью" (22), который накануне одолел дома "Курессааре" - 1:0 (1:0).

Один из претендентов на чемпионский титул "Левадия" разгромила таллиннский "Калев" - 4:0 (2:0). Подопечные Мартина Рейма прервали безвыигрышную серию из четырех матчей и догнали в турнирной таблице "Пайде" - оба клуба набрали 21 очко.

"Транс" победил под руководством Грузнова

Первую победу в чемпионате Эстонии наконец-то одержал нарвский "Транс". На своем поле финалист Кубка Эстонии в принципиальном поединке одолел "Пайде" - 1:0 (1:0). Судьбу встречи решил удар нигерийца Джеффри Чинеду с близкого расстояния на 20-й минуте. Оборона пайдесцев в эпизоде со взятием ворот просто развалилась.

Игрой нарвской команды в этом матче руководил лучший снайпер в истории эстонского клубного футбола Максим Грузнов, который сменил на время Олега Курочкина.

"Задача стояла взять три очка. Во втором тайме, конечно, подустали - сказывался очень плотный график игр, но все же выстояли", - сказал в послематчевом интервью ЭТВ Грузнов.

"Транс" прервал победную серию "Пайде", которая растянулась на 5 матчей. Нарвские болельщики очень тепло поздравили игроков с первой победой в чемпионате.

"Легион" шокировал тартусцев

"Транс" одержал первую победу в чемпионате, но не смог уйти с последнего места, поскольку таллиннский "Легион" шокировал в гостях тартускую "Таммеку" - 3:1 (1:0).

За 90 минут на стадионе "Тамме" столичный клуб забил столько же мячей, сколько в предыдущих десяти встречах.