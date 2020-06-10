10.06.2020, 16:45
ВИДЕО: Трюк молодого футболиста собрал 4 млн просмотров за сутки
Видеоролики с участием футболиста молодежной команды донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика продолжают бить рекорды просмотров в "Инстаграме".
Видеоролики с участием футболиста молодежной команды донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика продолжают бить рекорды просмотров в "Инстаграме".
Очередной эпизод искусного обращения с мячом, размещенный на канале "433", собрал за сутки свыше 4 миллионов просмотров.
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА,
но за основной состав горняков он на поле не выходил.
Другой видеоролик Мудрика, выложенный в мае на канале "433", набрал 5,5 млн просмотров.
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