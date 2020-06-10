ВИДЕО: Трюк молодого футболиста собрал 4 млн просмотров за сутки

Очередной эпизод искусного обращения с мячом, размещенный на канале "433", собрал за сутки свыше 4 миллионов просмотров.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА,

но за основной состав горняков он на поле не выходил.

Другой видеоролик Мудрика, выложенный в мае на канале "433", набрал 5,5 млн просмотров.