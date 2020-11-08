ВИДЕО: Триумф "Флоры", медали "Пайде" и удручающая серия нарвитян

В заключительном туре первого этапа чемпионата Эстонии по футболу "Флора" обыграла в гостях тартускую "Таммеку" - 1:0 (0:0). Эта победа сделала столичный клуб недосягаемым для конкурентов. Теперь "Флора" 13-кратный чемпион Эстонии!
Судьбу встречи в Тарту решил точный удар Власия Синявского после подачи углового на 56-й минуте. На последних секундах матча "Таммека" имела отличный шанс сравнять счет, но не использовала его.
"Транс" не выигрывает 10 матчей "Флора" второй год подряд выиграла чемпионат страны. Помимо победы в "Премиум-лиге", подопечные Юргена Хенна завоевали также в этом году Кубок Эстонии.
Из других результатов воскресного дня отметим домашнюю победу "Пайде" над нарвским "Трансом" - 4:2 (2:1). Пайдесцы впервые в своей истории гарантировали себе медали чемпионата Эстонии, а безвыигрышная серия нарвитян в чемпионате страны составляет теперь 10 матчей - 8 поражений и 2 ничейных исхода.
Накануне претендент на бронзовые медали "Калью" встретил упорное сопротивление на Сааремаа. Занимающий предпоследнее место "Курессааре" был близок победе, но ныммесцы ушли от поражения в добавленное арбитром время - 1:1 (1:0).
Сезон завершится в декабре Из-за распространения коронавируса правление Футбольного союза пару дней назад в экстренном порядке внесло изменения в регламент чемпионата страны. По завершении первого этапа пройдут матчи между командами, занимающими места 1-4, 5-6 и 7-10.
Второй этап чемпионата страны начнется после перерыва, вызванного матчами национальных сборных. Футбольный сезон в Эстонии завершится 6 декабря.
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