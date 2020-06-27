ВИДЕО: Триллер в Нарве: "Транс" и "Левадия" наколотили друг другу 8 мячей

Завершился первый круг чемпионата Эстонии по футболу. Стартовый отрезок чемпионата выиграла "Флора", не потерпевшая еще ни одного поражения в чемпионате.
В заключительном матче первого круга "Флора" разгромила в гостях "Курессааре" - 4:0 (2:0). Первый мяч в этом поединке забил лучший снайпер чемпионата страны Рауно Саппинен - теперь на его счету 10 точных выстрелов.
"Левадия" упустила победу
В центральном матче субботнего дня обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" сыграл дома вничью с серебряным призером чемпионата страны "Левадией" - 4:4 (3:2).
По ходу встречи нарвитяне могли рассчитывать и на большее. На 16-й минуте они вели с разницей в два мяча - 3:1. Однако удаление Нурлана Новрузова в конце первого тайма и вынужденная замена из-за травмы Офосу Аппиа после перерыва внесла коррективы в ход матча.
В середине второго тайма "Левадия" вышла вперед, но удержать победный счет не смогла. Нигериец Чинеду Джеффри на 82-й минуте оформил дубль и восстановил равновесие.
Антирекорд "Транса"
"Левадия" в третьем матче подряд теряет очки, а нарвитяне показали худший старт в своей истории - в первом круге они не одержали ни одной победы. Последний раз такой антирекордный результат в чемпионате Эстонии показал в 2016 году раквереский "Тарвас".
Следующий тур в "Премиум-лиге" пройдет 30 июня - 1 июля. Лидер первенства "Флора" будет принимать "Транс". Эти же команды 4 июля сыграют в финале Кубка Эстонии.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата страны претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба.
Чемпионат Эстонии (9-й тур)
26 июня (пятница)
Таммека (Тарту) - Калью 0:2
27 июня (суббота)
Курессааре - Флора 0:4
Тулевик (Вильянди) - Калев (Таллинн) 2:1
Транс (Нарва) - Левадия 4:4
Пайде - Легион (Таллинн) 2:0
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