ВИДЕО: Триллер в Нарве: "Транс" и "Левадия" наколотили друг другу 8 мячей

В заключительном матче первого круга "Флора" разгромила в гостях "Курессааре" - 4:0 (2:0). Первый мяч в этом поединке забил лучший снайпер чемпионата страны Рауно Саппинен - теперь на его счету 10 точных выстрелов.

"Левадия" упустила победу

В центральном матче субботнего дня обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" сыграл дома вничью с серебряным призером чемпионата страны "Левадией" - 4:4 (3:2).

По ходу встречи нарвитяне могли рассчитывать и на большее. На 16-й минуте они вели с разницей в два мяча - 3:1. Однако удаление Нурлана Новрузова в конце первого тайма и вынужденная замена из-за травмы Офосу Аппиа после перерыва внесла коррективы в ход матча.

В середине второго тайма "Левадия" вышла вперед, но удержать победный счет не смогла. Нигериец Чинеду Джеффри на 82-й минуте оформил дубль и восстановил равновесие.

Антирекорд "Транса"

"Левадия" в третьем матче подряд теряет очки, а нарвитяне показали худший старт в своей истории - в первом круге они не одержали ни одной победы. Последний раз такой антирекордный результат в чемпионате Эстонии показал в 2016 году раквереский "Тарвас".

Следующий тур в "Премиум-лиге" пройдет 30 июня - 1 июля. Лидер первенства "Флора" будет принимать "Транс". Эти же команды 4 июля сыграют в финале Кубка Эстонии.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата страны претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба.

Чемпионат Эстонии (9-й тур)

26 июня (пятница)

Таммека (Тарту) - Калью 0:2

27 июня (суббота)

Курессааре - Флора 0:4

Тулевик (Вильянди) - Калев (Таллинн) 2:1

Транс (Нарва) - Левадия 4:4

Пайде - Легион (Таллинн) 2:0