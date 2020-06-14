ВИДЕО: Тренер нарвского "Транса": "Трудно играть, когда против тебя 15 игроков"

В заключительном матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" проиграл в гостях "Пайде" - 1:2 (1:1). Поединок был отмечен грубейшей ошибкой тартуского судьи Сийма Ринкена.
Нарвитяне открыли счет в дебюте матча с пенальти - отличился Александр Закарлюка. Однако на 27-й минуте пайдесец Сийм Лутс восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. После перерыва Кристофер Пихт принес хозяевам поля победу.
Тартуский судья Ринкен поработал на "Таммеку" По окончании встречи главный тренер "Транса" Дженк Озджан жестко и эмоционально раскритиковал судейство 30-летнего тартусца Ринкена.
Возмущение турецкого специалиста вызвало назначение пенальти в ворота "Транса" в первой половине встречи, а также судейские решения во втором тайме: после перерыва Ринкен за две желтые карточки удалил с поля нарвского полузащитника Ири, а еще 5 игроков "Транса" были предупреждены.
Интересно, что следующий поединок аутсайдер чемпионата Эстонии "Транс" сыграет 17 июня с тартуской "Таммекой", за которую в молодости выступал Ринкен. В этом матче не смогут выйти на поле несколько нарвитян, заработавших дисквалификацию в Пайде. Интересное совпадение, не правда ли?
Арбитр придумал пенальти В эпизоде назначением пенальти игроки "Транса" бурно выражали свое несогласие с решением арбитра, но он был непреклонен. На видеоповторе четко видно, что игрок "Пайде" Эдриса Лубега симулировал нарушение правил: никакого контакта с соперником у него не было - футболист упал по собственной инициативе. Угандийца следовало бы наказать желтой карточкой, но судья не разобрался в ситуации и назначил 11-метровый в ворота "Транса".
"Дал слово себе ничего не говорить о судьях, но справедливость требует слов, - сказал в послематчевом интервью ЭТВ Озджан. - Смотрите ситуацию с назначением пенальти, смотрите число карточек у нас и у соперника. Как мы можем играть? Мы отдали все силы, однако немыслимые ошибки сломали нас".
"Очень тяжело играть, когда против тебя 15 игроков, а иногда и 16", - добавил Озджан, намекая на инцидент с четвертым судьей в недавнем поединке чемпионата Эстонии с вильяндиским "Тулевиком".
Тренера накажут штрафом, а судью? Главный тренер нарвитян не первый раз критикует судей. После поединка за Суперкубок Эстонии, когда "Транс" в меньшинстве проиграл "Флоре", Озджан был оштрафован в марте на 150 евро. За повторную критику судейского корпуса штраф от ЭФС наверняка будет больше.
При этом возникает один конкретный вопрос: будет ли наказан главный судья матча Ринкен, допустивший результативную ошибку? Его отстранят от судейства в "Премиум-лиге", отправят набираться опыта в третью лигу, снизят гонорар за судейство или ограничатся рассуждениями про методическую ошибку и вообще не накажут?
Тартусец Ринкен не первый раз оказался в эпицентре скандала. В 2017 году - эта история также произошла в Пайде - бывший игрок сборной Эстонии Мартин Вунк остался очень недоволен действиями арбитра, который показал ему красную карточку. Выступавший в то время за пярнуский "Вапрус" Вунк угрожал прибить судью в случае его появления в летней столице Эстонии.
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