ВИДЕО: Тренер нарвского "Транса": "Против нас выходят на поле 15 игроков"
В заключительном матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" проиграл в гостях "Пайде" - 1:2 (1:1).
В заключительном матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" проиграл в гостях "Пайде" - 1:2 (1:1).
Нарвитяне открыли счет в дебюте матча с пенальти - отличился Александр Закарлюка. Однако на 27-й минуте пайдесец Сийм Лутс восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. После перерыва Кристофер Пихт принес хозяевам поля победу.
Тартусец Ринкен поработал на "Таммеку"
По окончании встречи главный тренер "Транса" Дженк Озджан жестко раскритиковал судейскую бригаду во главе с 30-летним тартусцм Сиймом Ринкеном.
Возмущение турецкого специалиста вызвало назначение пенальти в ворота "Транса". Во втором тайме Ринкен за две желтые карточки удалил с поля нарвского полузащитника Ири, а еще 5 игроков "Транса" были предупреждены.
Интересно, что следующий поединок аутсайдер чемпионата Эстонии "Транс" сыграет 17 июня с тартуской "Таммекой", за которую в молодости выступал Ринкен. У "Транса" дисквалифицированы несколько человек. Интересное совпадение, не правда ли?
Арбитр не знает правил?
В эпизоде назначением пенальти игроки "Транса" бурно выражали свое несогласие с решением арбитра, но он был непреклонен. На видеоповторе четко видно, что игрок "Пайде" Эдриса Лубега симулировал нарушение правил: никакого контакта с соперником у него не было - футболист упал по собственной инициативе. Угандийца следовало бы наказать желтой карточкой, но судья не разобрался в ситуации.
"Обещал себе, что ничего не хочу говорить о судьях, но справедливость требует слов, - сказал в послематчевом интервью ЭТВ Озджан. - Смотрите ситуацию с назначением пенальти, смотрите число карточек у нас и у соперника".
"У нас достаточно качественный состав. Но очень тяжело играть против 15 игроков, а иногда и против 16 игроков", - добавил Озджан, намекая на инцидент с четвертым арбитром в недавнем поединке чемпионата Эстонии с вильяндиским "Тулевиком".
Тренера накажут штрафом, а судью?
Главный тренер нарвитян не первый раз критикует судей. После поединка за Суперкубок Эстонии Озджан был оштрафован на 150 евро. За повторную критику судейского корпуса штраф наверняка будет больше, о чем наверняка сообщит пресс-служба ЭФС.
При этом возникает один конкретный вопрос: как будет наказан главный судья матча Ринкен, допустивший результативную ошибку, которая повлияла на ход поединка. Его отстранят от судейства в "Премиум-лиге", отправят набираться опыта в третью лигу или снизят гонорар за судейство? Хотелось бы увидеть пресс-релиз от Футбольного союза.
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