ВИДЕО: Тренер нарвского "Транса": "Против нас выходят на поле 15 игроков"

Нарвитяне открыли счет в дебюте матча с пенальти - отличился Александр Закарлюка. Однако на 27-й минуте пайдесец Сийм Лутс восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. После перерыва Кристофер Пихт принес хозяевам поля победу.

Тартусец Ринкен поработал на "Таммеку"

По окончании встречи главный тренер "Транса" Дженк Озджан жестко раскритиковал судейскую бригаду во главе с 30-летним тартусцм Сиймом Ринкеном.

Возмущение турецкого специалиста вызвало назначение пенальти в ворота "Транса". Во втором тайме Ринкен за две желтые карточки удалил с поля нарвского полузащитника Ири, а еще 5 игроков "Транса" были предупреждены.

Интересно, что следующий поединок аутсайдер чемпионата Эстонии "Транс" сыграет 17 июня с тартуской "Таммекой", за которую в молодости выступал Ринкен. У "Транса" дисквалифицированы несколько человек. Интересное совпадение, не правда ли?

Арбитр не знает правил?

В эпизоде назначением пенальти игроки "Транса" бурно выражали свое несогласие с решением арбитра, но он был непреклонен. На видеоповторе четко видно, что игрок "Пайде" Эдриса Лубега симулировал нарушение правил: никакого контакта с соперником у него не было - футболист упал по собственной инициативе. Угандийца следовало бы наказать желтой карточкой, но судья не разобрался в ситуации.



"Обещал себе, что ничего не хочу говорить о судьях, но справедливость требует слов, - сказал в послематчевом интервью ЭТВ Озджан. - Смотрите ситуацию с назначением пенальти, смотрите число карточек у нас и у соперника".

"У нас достаточно качественный состав. Но очень тяжело играть против 15 игроков, а иногда и против 16 игроков", - добавил Озджан, намекая на инцидент с четвертым арбитром в недавнем поединке чемпионата Эстонии с вильяндиским "Тулевиком".

Тренера накажут штрафом, а судью?

Главный тренер нарвитян не первый раз критикует судей. После поединка за Суперкубок Эстонии Озджан был оштрафован на 150 евро. За повторную критику судейского корпуса штраф наверняка будет больше, о чем наверняка сообщит пресс-служба ЭФС.