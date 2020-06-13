13.06.2020, 15:50

ВИДЕО: Трагически погибший 16-летний футболист забил гол после смерти


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Foto: Argo Ingver

В Мексике необычно почтили память погибшего от рук полиции 16-летнего футболиста Александра Мартинеса.

Друзья и одноклубники молодого игрока в ходе церемонии прощания принесли гроб с телом убитого на футбольную площадку. Они имитировали забитый Мартинесом последний гол - мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он залетел в ворота.

Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника, сообщает "Евроспорт". Футболист играл в системе ФК "Монтеррей" и имел двойное гражданство США и Мексики.

Смертельный инцидент привлек внимание посольства США, которое будет следить за расследованием.

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