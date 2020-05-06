06.05.2020, 21:15

ВИДЕО: Техника молодого украинца собирает миллионы просмотров

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Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
JalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

19-летний футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрый поражает инстаграм-сообщество техникой обращения с мячом.

"Весь день смотрю на это и все еще не понимаю как", – так подписано видео с участием Мудрика, которое собрало за сутки 5 миллионов просмотров и свыше 6 тысяч комментариев.

Ранее еще один видеоролик с участием Мудрика собрал в "Инстаграме" свыше 3 млн просмотров.

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You did WHAT ⁉️😳 @mmudryk10

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