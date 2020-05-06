ВИДЕО: Техника молодого украинца собирает миллионы просмотров

"Весь день смотрю на это и все еще не понимаю как", – так подписано видео с участием Мудрика, которое собрало за сутки 5 миллионов просмотров и свыше 6 тысяч комментариев.

Ранее еще один видеоролик с участием Мудрика собрал в "Инстаграме" свыше 3 млн просмотров.