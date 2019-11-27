ВИДЕО: Судья удалил двух игроков в Лиге чемпионов за празднование гола

Любопытный эпизод произошел в поединке предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов "Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия). Главный арбитр матча словак Иван Кружляк удалил с поля двух футболистов гостей за празднование забитого мяча.
"Галатасарай" вел со счетом 1:0, но "Брюгге" восстановил равновесие в добавленное судьей время. Бельгийцы очень эмоционально отметили забитый мяч, который принес им 900 000 евро - именно такую премию выплачивает УЕФА за ничейный исход поединка в Лиге чемпионов.
Автор забитого мяча Крепин Диатта снял майку, а его партнер по команде Клинтон Мата сломал угловой флажок. Судья показал каждому из них по желтой карточке. Поскольку футболисты ранее уже имели предупреждения, то вторые желтые карточки автоматически привели к удалению с поля.
Сыграв вничью, "Брюгге" сохранил за собой третье место в турнирной таблице. Бельгийцы на очко опережают "Галатасарай" и имеют хорошие шансы пробиться в Лигу Европы. В плей-офф Лиги чемпионов из этой группы досрочно пробились французский ПСЖ и испанский "Реал".
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