ВИДЕО: Судья удалил двух игроков в Лиге чемпионов за празднование гола

"Галатасарай" вел со счетом 1:0, но "Брюгге" восстановил равновесие в добавленное судьей время. Бельгийцы очень эмоционально отметили забитый мяч, который принес им 900 000 евро - именно такую премию выплачивает УЕФА за ничейный исход поединка в Лиге чемпионов.

Автор забитого мяча Крепин Диатта снял майку, а его партнер по команде Клинтон Мата сломал угловой флажок. Судья показал каждому из них по желтой карточке. Поскольку футболисты ранее уже имели предупреждения, то вторые желтые карточки автоматически привели к удалению с поля.

Club Brugge equalise against Galatasary in injury time & within seconds the goalscorer gets a red for taking off his shirt & another gets a red for breaking the corner flag 🤣🤣 pic.twitter.com/cMNHputEgi — Barry Wilson (@barrywmusic) November 26, 2019

Сыграв вничью, "Брюгге" сохранил за собой третье место в турнирной таблице. Бельгийцы на очко опережают "Галатасарай" и имеют хорошие шансы пробиться в Лигу Европы. В плей-офф Лиги чемпионов из этой группы досрочно пробились французский ПСЖ и испанский "Реал".