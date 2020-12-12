ВИДЕО: "Спартак" влетел в Сочи, "Зенит" - единоличный лидер
В чемпионате России по футболу нестабильно выступает московский "Спартак". После крупной победы в предыдущем туре над "Тамбовом" столичный клуб проиграл в гостях "Сочи" - 0:1 (0:0).
В чемпионате России по футболу нестабильно выступает московский "Спартак". После крупной победы в предыдущем туре над "Тамбовом" столичный клуб проиграл в гостях "Сочи" - 0:1 (0:0).
Между двумя поединками в "Спартаке" грянула громкая отставка. Босс красно-белых Леонид Федун уволил генерального директора Шамиля Газизова, который перебрался в Москву летом из "Уфы".
Футбольную политику определяет Зарема?
В "Спартаке Газизов отработал лишь 133 дня, хотя его соглашение было рассчитано на несколько лет. За досрочный разрыв контракта Федун выплатил неустойку. По одним данным, ее размер составил 3 млн евро, по другим - 5.
Российские СМИ прямо пишут, что на решения Федуна могут реально повлиять только два человека - его начальник в "Лукойле" Вагит Алекперов и молодая жена Зарема, которая очень основательно влезла в футбольную тему.
Дзюба оформил дубль
Бардак в клубе сказывается и на игре. "Спартак" проиграл в гостях очередной матч чемпионата России "Сочи" - 0:1 (0:0). Черноморскую команду опекает известный питерский бизнесмен Борис Ротенберг, а любители футбола называют сочинцев фарм-клубом "Зенита".
Настоящий "Зенит" на своем поле обыграл московское "Динамо" - 3:1 (2:0). В составе питерцев дважды отличился в первом тайме Артем Дзюба. Победа вывела "Зенит" в единоличные лидеры Российской премьер-лиги.
В заключительном матче осенней части чемпионата России "Зенит" сыграет на следующей неделе дома со "Спартаком".
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