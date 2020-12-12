ВИДЕО: "Спартак" уволил директора и проиграл фарм-клубу "Зенита"

В "Спартаке Газизов отработал лишь 133 дня, хотя его соглашение было рассчитано на несколько лет. За досрочный разрыв контракта Федун выплатил неустойку. По одним данным, ее размер составил 3 млн евро, по другим - 5.

Российские СМИ прямо пишут, что на решения Федуна могут реально повлиять только два человека - его начальник в "Лукойле" Вагит Алекперов и молодая жена Зарема, которая очень основательно влезла в футбольную тему.

Бардак в клубе сказывается и на игре. "Спартак" проиграл в гостях очередной матч чемпионата России "Сочи" - 0:1 (0:0). Черноморскую команду опекает известный питерский бизнесмен Борис Ротенберг, а любители футбола называют сочинцев фарм-клубом "Зенита".

Кстати, на следующей неделе "Спартак" в заключительном матче осенней части чемпионата России сыграет на питерской "Газпром-Арене" с настоящим "Зенитом".