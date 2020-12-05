ВИДЕО: "Спартак" разбил "Тамбов", "Зенит" форсировал "Урал"

"Спартак" впервые с 2013 года забил в чемпионате России 5 мячей. Крупный счет удивлять никого не должен. Накануне матча ведущие игроки "Тамбова" заявили, что не выйдут на поле из-за больших задержек по зарплате. Так оно и получилось.

"Тамбов" вышел в элиту российского футбола в прошлом году, но из-за проблем с лицензированием стадиона домашние матчи проводит в Саранске. Клуб содержится за счет субсидий из бюджета Тамбовской области.

Другой лидер чемпионата России "Зенит" уверенно разобрался на своем поле с "Уралом" - 5:1 (4:0). В составе питерского клуба трижды отличился Сердар Азмун.