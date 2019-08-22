ВИДЕО: "Спартак" проиграл "Браге", Антонов забил победный мяч "Дюделанжу"
Сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Футболисты московского "Спартака" проиграли в гостях португальской "Браге" - 0:1 (0:0).
Сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Футболисты московского "Спартака" проиграли в гостях португальской "Браге" - 0:1 (0:0).
Армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов, победил дома люксембургский "Дюделанж" - 2:1 (1:0). Победный мяч на последних секундах встречи забил вышедший на замену эстонский легионер. Напомним, что на предыдущей стадии Лиги Европы "Дюделанж" дважды обыграл чемпиона Эстонии "Калью".
Лига Европы (раунд плей-офф - первые матчи)
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0
Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1
Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль) 3:0
Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) 0:0
Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) 0:0
Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Б-Ш (Израиль) 3:0
Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) 3:1
АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) 1:3
Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:0
АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия) 1:1
Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) 2:1
ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр) 3:0
Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия) 1:0
Стяуа (Румыния) - Гимарайнш (Португалия) 0:0
Брага (Португалия) - Спартак (Россия) 1:0
Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 3:2
Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) 2:0
Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) 3:1
Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия) 2:1
Слован (Словакия) - ПАОК (Греция) 1:0
Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) 2:3
Ответные матчи заключительного раунда квалификации Лиги Европы пройдут 29 августа.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Неймар ведет торги с «Барселоной», и у него условие
Отшельники Лыковы: почему их 3 детей умерли одни за другим
В польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
На Алтае пьяный дед учил внука плавать и утопил его