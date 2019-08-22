ВИДЕО: "Спартак" проиграл "Браге", Антонов забил победный мяч "Дюделанжу"

Армянский "Арарат", за который выступает полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов, победил дома люксембургский "Дюделанж" - 2:1 (1:0). Победный мяч на последних секундах встречи забил вышедший на замену эстонский легионер. Напомним, что на предыдущей стадии Лиги Европы "Дюделанж" дважды обыграл чемпиона Эстонии "Калью".

Лига Европы (раунд плей-офф - первые матчи)

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) 3:0

Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) 2:1

Мальме (Швеция) - Бней-Йегуда (Израиль) 3:0

Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) 0:0

Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) 0:0

Фейеноорд (Нидерланды) - Хапоэль Б-Ш (Израиль) 3:0

Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) 3:1

АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) 1:3

Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) 0:0

АЗ (Нидерланды) - Антверпен (Бельгия) 1:1

Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) 2:1

ПСВ (Нидерланды) - Аполлон (Кипр) 3:0

Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия) 1:0

Стяуа (Румыния) - Гимарайнш (Португалия) 0:0

Брага (Португалия) - Спартак (Россия) 1:0

Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 3:2

Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) 2:0

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) 3:1

Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия) 2:1

Слован (Словакия) - ПАОК (Греция) 1:0

Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) 2:3

Ответные матчи заключительного раунда квалификации Лиги Европы пройдут 29 августа.