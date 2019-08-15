15.08.2019, 21:50

ВИДЕО: "Спартак", БАТЭ и "Рига" пробились в раунд плей-офф Лиги Европы


rus.delfi.ee
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Spartak
SpartakFoto: vk.com/fcsm

Определились все участники заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Успешно преодолели третий круг отборочного турнира футболисты московского "Спартака", дважды обыгравшие швейцарский "Тун".

Первую встречу "Спартак" выиграл в гостях со счетом 3:2, в Москве красно-белые победили со счетом 2:1 (0:1). В ответном поединке сразу после перерыва отличились новички российского клуба аргентинец Эсекьель Понсе и немец Андре Шюррле. За вход в групповой турнир Лиги Европы "Спартак" дважды (22 и 29 августа) сразится с португальской "Брагой".

В раунд плей-офф Лиги Европы пробилась и "Рига". Чемпион Латвии дважды сыграл вничью с финским клубом ХИК (1:1 и 2:2), но за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, продолжает европоход. В Хельсинки дубль оформил украинский легионер "Риги" Роман Дебелко, выступавший в прошлом сезоне за "Левадию".

Лига Европы (3-й отборочный раунд)
ХИК (Финляндия) - Рига (Латвия) 1:1 и 2:2
Динамо Тб (Грузия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:4 и 1:1
Спартак (Россия) - Тун (Швейцария) 3:2 и 2:1
АИК (Швеция) - Шериф (Молдавия) 2:1 и 1:1
БАТЭ (Беларусь) - Сараево (Босния) 2:1 и 0:0
Бней-Йегуда (Израиль) - Нефтчи (Азербайджан) 2:2 и 2:1
Заря (Украина) - ЦСКА (София) 1:1 и 1:0
Судува (Литва) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1 и 2:1
Шахтер (Беларусь) - Торино (Италия) 0:5 и 1:1

Лига Европы (4-й отборочный раунд)
В заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграют два футболиста сборной Эстонии - Илья Антонов (армянский "Арарат") и Карол Метс (шведский АИК).

Судува (Литва) — Ференцварош (Венгрия)
Копенгаген (Дания) — Рига (Латвия)
Селтик (Шотландия) — АИК (Швеция)
Арарат (Армения) — Дюделанж (Люксембург)
Лудогорец (Болгария) — Марибор (Словения)
Линфилд (Северная Ирландия) — Карабах (Азербайджан)
Слован (Словакия) — ПАОК (Греция)
Астана (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)
Торино (Италия) — Вулверхэмптон (Англия)
АЕК (Греция) — Трабзонспор (Турция)
Легия (Польша) — Рейнджерс (Шотландия)
Фейеноорд (Голландия) — Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Стяуа (Румыния) — Гимарайнш (Португалия)
Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия)
ПСВ (Нидерланды) — Аполлон (Кипр)
Эспаньол (Испания) — Заря (Украина)
Партизан (Сербия) — Мольде (Норвегия)
Брага (Португалия) — Спартак (Россия)
Мальме (Швеция) — Бней-Иегуда (Израиль)
Страсбур (Франция) — Айнтрахт (Германия)
АЗ (Нидерланды) — Антверпен (Бельгия)

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