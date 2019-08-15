ВИДЕО: "Спартак", БАТЭ и "Рига" пробились в раунд плей-офф Лиги Европы

Определились все участники заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Успешно преодолели третий круг отборочного турнира футболисты московского "Спартака", дважды обыгравшие швейцарский "Тун".
Первую встречу "Спартак" выиграл в гостях со счетом 3:2, в Москве красно-белые победили со счетом 2:1 (0:1). В ответном поединке сразу после перерыва отличились новички российского клуба аргентинец Эсекьель Понсе и немец Андре Шюррле. За вход в групповой турнир Лиги Европы "Спартак" дважды (22 и 29 августа) сразится с португальской "Брагой".
В раунд плей-офф Лиги Европы пробилась и "Рига". Чемпион Латвии дважды сыграл вничью с финским клубом ХИК (1:1 и 2:2), но за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, продолжает европоход. В Хельсинки дубль оформил украинский легионер "Риги" Роман Дебелко, выступавший в прошлом сезоне за "Левадию".
Лига Европы (3-й отборочный раунд) ХИК (Финляндия) - Рига (Латвия) 1:1 и 2:2 Динамо Тб (Грузия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:4 и 1:1 Спартак (Россия) - Тун (Швейцария) 3:2 и 2:1 АИК (Швеция) - Шериф (Молдавия) 2:1 и 1:1 БАТЭ (Беларусь) - Сараево (Босния) 2:1 и 0:0 Бней-Йегуда (Израиль) - Нефтчи (Азербайджан) 2:2 и 2:1 Заря (Украина) - ЦСКА (София) 1:1 и 1:0 Судува (Литва) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1 и 2:1 Шахтер (Беларусь) - Торино (Италия) 0:5 и 1:1
Лига Европы (4-й отборочный раунд) В заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграют два футболиста сборной Эстонии - Илья Антонов (армянский "Арарат") и Карол Метс (шведский АИК).
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