ВИДЕО: "Спартак", БАТЭ и "Рига" пробились в раунд плей-офф Лиги Европы

Первую встречу "Спартак" выиграл в гостях со счетом 3:2, в Москве красно-белые победили со счетом 2:1 (0:1). В ответном поединке сразу после перерыва отличились новички российского клуба аргентинец Эсекьель Понсе и немец Андре Шюррле. За вход в групповой турнир Лиги Европы "Спартак" дважды (22 и 29 августа) сразится с португальской "Брагой".

В раунд плей-офф Лиги Европы пробилась и "Рига". Чемпион Латвии дважды сыграл вничью с финским клубом ХИК (1:1 и 2:2), но за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, продолжает европоход. В Хельсинки дубль оформил украинский легионер "Риги" Роман Дебелко, выступавший в прошлом сезоне за "Левадию".