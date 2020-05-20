20.05.2020, 19:10

ВИДЕО: Собутыльники избили футболиста сборной Украины

 (1)
EST
Artem Besedin
Artem BesedinFoto: imago images/Aleksandar Djorovic

Большой резонанс на Украине вызвало появление скандального видео с участием нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Если верить источнику, видео было снято еще в 2016 году, когда Беседину было 20 лет. К тому времени он уже успел дебютировать за сборную Украины. Однако для отдыха Беседин выбрал неудачную компанию. В ходе словесной перепалки один из собутыльников нокаутировал футболиста.

В настоящий момент нападающий киевского "Динамо" отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

За сборную Украины Беседин сыграл 13 матчей, в которых забил 2 мяча. От его точных ударов пострадали сборные Финляндии и Сербии.

Читайте также: