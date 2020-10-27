ВИДЕО: "СМС Раха" уверенно выиграл Суперкубок Эстонии

У победителей солировали украинские легионеры Александр Сорокин и Алексей Федько, забившие по два мяча.

Первый тур чемпионата Эстонии будет сыгран 30 октября - 1 ноября. Борьбу за медаль, как и раньше, поведут 8 клубов. В матче открытия тартуский "Равенс" будет принимать таллиннский "Космос".

Предыдущий сезон в эстонском футзале был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был объявлен "СМС Раха". Второе место заняла силламяэская "Алексела", которая нынче отказалась от выступления. Бронзовым призером стала "Нарва Юнайтед".