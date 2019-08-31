ВИДЕО: "СМС Раха" победил "Динамо", но занял второе место

В Таллинне завершился групповой турнир предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов. В заключительном матче турнира чемпион Эстонии "СМС Раха" победил финское "Динамо" - 3:1 (2:0).
В составе хозяев паркета отличились украинские легионеры Алексей Фетько (дважды) и Александр Сорокин.
"СМС" и французский "Тулон" не проиграли ни одного матча в предварительном раунде и набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место заняли французы, которые и завоевали единственную путевку в основной раунд.
Предварительный раунд Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2
СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2
31 августа (суббота)
Тирана (Албания) - Тулон (Франция) 3:9
СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия) 3:1
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