ВИДЕО | Смотри, что вытворяет с мячом бывшая вратарь сборной России

Бывшая вратарь женской сборной России по футболу Елена Рыжикова выложила в своем фэйсбуке видео о том, как она проводит время карантина.
Елена продемонстрировала прекрасную технику работы с мячом. Поскольку во время своей карьеры играла не только в воротах, но и в нападении. Так на чемпионате Европы в 2007 году она выходила на замену на позицию форварда. После окончания футбольной карьеры, Елена работала фотомоделью и участвовала в нескольких весьма эффектных фотосессиях.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
COVID-19 особо опасен для курильщиков! Важное заявление Минздрава
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Найдено слабое место у коронавируса