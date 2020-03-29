ВИДЕО | Смотри, что вытворяет с мячом бывшая вратарь сборной России

Елена продемонстрировала прекрасную технику работы с мячом. Поскольку во время своей карьеры играла не только в воротах, но и в нападении. Так на чемпионате Европы в 2007 году она выходила на замену на позицию форварда. После окончания футбольной карьеры, Елена работала фотомоделью и участвовала в нескольких весьма эффектных фотосессиях.

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