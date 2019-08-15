15.08.2019, 03:10

ВИДЕО: Шикарный гол пяткой в чемпионате России. Это надо видеть


rus.delfi.ee
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Ivan Sergejev
Ivan SergejevFoto: www.facebook.com/FCTorpedo

В поединке чемпионата ФНЛ "Торпедо" (Москва) - "Авангард" (Курск) забит невероятно красивый мяч.

Нападающий "Торпедо" Иван Сергеев поразил ворота соперника, находясь спиной к воротам с расстояния 10 метров.

"Торпедо" выиграло поединок со счетом 3:1 (0:1). В турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России автозаводцы делят первое место с волгоградским "Ротором".

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