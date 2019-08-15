ВИДЕО: Шикарный гол пяткой в чемпионате России. Это надо видеть

Нападающий "Торпедо" Иван Сергеев поразил ворота соперника, находясь спиной к воротам с расстояния 10 метров.

"Торпедо" выиграло поединок со счетом 3:1 (0:1). В турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России автозаводцы делят первое место с волгоградским "Ротором".