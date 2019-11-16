ВИДЕО: Сборную Финляндии ждет крупный штраф. И все из-за Евро-2020

Сборная Финляндии следующий официальный поединок на своем поле может провести без зрителей. К тому же ее ожидает денежный штраф в размере 100 000 евро.

Отвечающий за безопасность в Финском футбольном союзе Марко Касагранде не видит проблемы в штрафе. По его словам, у финских болельщиков была причина выбежать на поле и вместе с игроками отметить историческое достижение. Такого же мнения придерживается и наставник национальной команды Маркку Канерва.

После завоевания путевки на чемпионат Европы 100 000 евро, действительно, могут показаться финнам несущественной суммой, поскольку выход в финальный турнир Евро-2020 гарантирует Финскому футбольному союзу, как минимум, 9,25 млн евро. Такова минимальная сумма, которую выплатит УЕФА участникам чемпионата Европы.