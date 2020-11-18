ВИДЕО: Сборная России проиграла главный матч года со счетом 0:5

Перед главным матчем года россияне лидировали в групповом турнире Лиги В. Чтобы занять первое место, им необходимо было побеждать сербов, которым угрожал вылет в низший дивизион.

Невосполнимые потери России

Накануне матча в Белграде сборная России по различным причинам потеряла 12 игроков, в числе которых были лучший бомбардир команды и два центральных защитника. Эти потери оказались невосполнимы.

Исход матча был предопределен задолго до финального свистка. В первой половине встречи сербы четыре раза добились успеха, причем три мяча в ворота россиян влетели с линии вратарской.

Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций, который пройдет в 2022 году, продолжит выступление в Лиге В, а право выступления в топ-дивизионе завоевали венгры, победившие дома Турцию - 2:0 (0:0).

Для венгров последняя неделя оказалась очень удачной. Сначала они вышли в финальный турнир чемпионата Европы, заработав 9,25 млн евро. Теперь стали победителями группового турнира Лиги наций - за это достижение им полагается в общей сложности 3 млн евро.

Финнов подвело удаление

Неудачно сыграла в последнем туре группового турнира Лиги наций и сборная Финляндии. Перед заключительным туром финская команда на очко отставала от Уэльса, но в очной встрече уступила сопернику в гостях - 1:3 (0:1).

Уже в дебюте встречи финская команда осталась в меньшинстве. В первом тайме валлийцы открыли счет. Сразу же после перерыва они увеличили свое преимущество.

В середине второго тайма Теэму Пукки сократил разрыв до минимума. В конце матча хозяева поля забили еще один мяч. Уэльс пробился в топ-дивизион Лиги наций.