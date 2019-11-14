ВИДЕО: Сборная Эстонии проиграла на последних секундах Украине

В рамках подготовки к заключительному поединку отборочного цикла чемпионата Европы футболисты сборной Эстонии провели в гостях товарищеский матч с Украиной. Подопечные Карела Воолайда потерпели обидное поражение в Запорожье, пропустив мяч после штрафного удара на последних секундах встречи - 0:1 (0:0).
Сборная Украины досрочно пробилась на Евро-2020, выставив на матч с эстонской командой экспериментальный состав.
Развязка в конце матча
Поединок на "Славутич-Арене" прошел с большим преимуществом подопечных Андрея Шеввченко (владение мячом в процентах 67-33, удары 17-3). Однако оборона эстонской команды долгое время успешно сдерживала атаки соперника.
Развязка наступила в добавленное арбитром время. Крейда нарушил правила в 20 метрах от ворот. К мячу подошел Безус. После его удара мяч угодил в голову стоящего в стенке Зенева, изменил направление и залетел в сетку ворот.
Поединок в Запорожье эстонская команда проведа в следующем составе: Игонен - Камс (46. Тенисте), Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу (62. Антонов), Кяйт (70 Васильев), Пури (Калласте), Лийвак (62. Зенев) - Аниер (70. Сорга).
Эстония не может поразить ворот Украины
Сборные Эстонии и Украины встречались между собой 5 раз. Все матчи завершились победой украинцев с общим счетом 11:0.
Заключительный поединок отборочного цикла чемпионата Европы наши футболисты проведут 19 ноября в гостях с Нидерландами.
СМИ: Беженцы под боком вгоняют в панику эстонских дам в джакузи
На концерте Loqiemean у посетителей украли 20 телефонов iPhone
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы