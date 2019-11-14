ВИДЕО: Сборная Эстонии проиграла на последних секундах Украине

Сборная Украины досрочно пробилась на Евро-2020, выставив на матч с эстонской командой экспериментальный состав.

Развязка в конце матча

Поединок на "Славутич-Арене" прошел с большим преимуществом подопечных Андрея Шеввченко (владение мячом в процентах 67-33, удары 17-3). Однако оборона эстонской команды долгое время успешно сдерживала атаки соперника.

Развязка наступила в добавленное арбитром время. Крейда нарушил правила в 20 метрах от ворот. К мячу подошел Безус. После его удара мяч угодил в голову стоящего в стенке Зенева, изменил направление и залетел в сетку ворот.

Поединок в Запорожье эстонская команда проведа в следующем составе: Игонен - Камс (46. Тенисте), Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу (62. Антонов), Кяйт (70 Васильев), Пури (Калласте), Лийвак (62. Зенев) - Аниер (70. Сорга).

Эстония не может поразить ворот Украины

Сборные Эстонии и Украины встречались между собой 5 раз. Все матчи завершились победой украинцев с общим счетом 11:0.

Заключительный поединок отборочного цикла чемпионата Европы наши футболисты проведут 19 ноября в гостях с Нидерландами.