09.07.2020, 21:30
ВИДЕО: Самый красивый гол июня забил футболист нарвского "Транса"
Футболист нарвского "Транс" Джеффри Чинеду стал победителем голосования на самый красивый гол июня в чемпионате Эстонии.
Футболист нарвского "Транс" Джеффри Чинеду стал победителем голосования на самый красивый гол июня в чемпионате Эстонии.
Победу нигерийскому форварду принес мяч в ворота "Флоры". Чинеду ворвался в штрафную площадь, обыграл соперника и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.
Интересно, что первый лауреат нынешнего сезона также определился в поединке нарвитян с "Флорой" - автором самого красивого гола мая был признан флорасец Хенри Ярвелайд.
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