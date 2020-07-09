09.07.2020, 21:30

ВИДЕО: Самый красивый гол июня забил футболист нарвского "Транса"


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Tipneri karikavõistlused, Tallinna FC Flora - JK Narva Trans
Chinedu Geoffrey (№ 99)Foto: Oliver Tsupsman

Футболист нарвского "Транс" Джеффри Чинеду стал победителем голосования на самый красивый гол июня в чемпионате Эстонии.

Победу нигерийскому форварду принес мяч в ворота "Флоры". Чинеду ворвался в штрафную площадь, обыграл соперника и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Интересно, что первый лауреат нынешнего сезона также определился в поединке нарвитян с "Флорой" - автором самого красивого гола мая был признан флорасец Хенри Ярвелайд.

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