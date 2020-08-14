14.08.2020, 01:55
ВИДЕО: Самый красивый гол июля забил футболист "Легиона"
Подведены итоги на самый красивый гол июля в чемпионате Эстонии по футболу. Победителем признан полузащитник таллиннского "Легиона" Николай Машичев, поразивший ворота тартуской "Таммеки" прекрасным ударом с 25 метров.
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