14.08.2020, 01:55

ВИДЕО: Самый красивый гол июля забил футболист "Легиона"


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Jalgpall Tallinna JK Legion vs FCI Levadia
JalgpallFoto: Jaanus Lensment

Подведены итоги на самый красивый гол июля в чемпионате Эстонии по футболу. Победителем признан полузащитник таллиннского "Легиона" Николай Машичев, поразивший ворота тартуской "Таммеки" прекрасным ударом с 25 метров.

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